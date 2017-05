VIDEO: Sredi oddaje v živo v solzah razkril svojo zgodbo

Ameriški televizijski voditelj Jimmy Kimmel (tudi voditelj letošnje podelitve oskarjev) je v svoji oddaji razkril, da se je njegov sin William rodil s srčno napako, toda na srečo so ga vendarle rešili. Kimmel je v svoji oddaji na ABC s tresočim glasom in solzami v očeh dejal, da je ena od medicinskih sester k sreči opazila, da je novorojenček začel postajati vijolične barve. Po preiskavah so ugotovili, da ima srčno napako. Zdravniki so lahko dovolj hitro ukrepali in uspešno operirali takrat tri dni starega dojenčka.

V oddaji se je Kimmel lepo zahvalil vsem za pomoč, pri čemer je izpostavil zdravstveno reformo ('obamacare') nekdanjega predsednika Baracka Obame, ki je med drugim pripomogla k temu, da je zdravstveno zavarovanih več Američanov.

Čeprav so ZDA med najbolj razvitimi državami, brez Obamove zdravstvene reforme zaradi prirojene napake njegov sin ne bi dobil zdravstvenega zavarovanja. Reševanje otrok ne bi smelo biti odvisno od gmotnega stanja staršev, je poudaril Kimmel, ki prav gotovo ne sodi v revni sloj ameriškega prebivalstva. Po njegovem ne bi smelo biti pomembno, koliko nekdo zasluži, če je ogroženo dojenčkovo življenje, to je nekaj, o čemer bi se morali strinjati republikanci in demokrati.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer že med svojo predvolilno kampanjo lobiral proti zdajšnji ureditvi zdravstva, Obamovo reformo pa je označil za katastrofo. Marca je sicer spodletel njegov načrt njegove reforme, vendar si republikanci še vedno želijo spremeniti zdravstveni sistem.