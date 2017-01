VIDEO: Šov, v katerem je tudi Slovenka: poglejte, kaj počno, ko ugasnejo luči

V balkanskem šovu Parovi naj bi že padel seks. Nekatera dekleta, ki jih omenjajo v povezavi s posteljnimi užitki, to zanikajo in pravijo, da se tisto, česar publika ni videla, ni zgodilo. Nekaj pa smo vendarle videli. Nedavno se je na precej umetno Tijano Ajfon, ki je ležala na trebuhu, s svojim telesom spravila Suza Meduza in simulirala seks, nato pa se je dvignila v klečeči položaj, ji masirala ritnici, jo nežno šeškala, nato pa jo celo poljubljala ...

Več na spodnjem posnetku.

A brez skrbi. Tekmovalci v šovu niso sramežljivi in ni potrebe po ugašanju luči. Spodaj poglejte, kaj se je dogajalo na nedavni žurki.