VIDEO: Šok sredi koncerta! Marilyna Mansona pokopali pištoli

Ameriškega rock zvezdnika Marilyna Mansona (48) sta med koncertom v New Yorku pod seboj pokopali dve pištoli, ki sta služili kot rekvizit. Ko je prepeval Sweet Dreams (Are Made of These), se je skušal povzpeti na pištoli, toda vrvi, ki so ju držali pokonci, so se strgale in pištoli sta zgrmeli nanj.

Okoli 15 minut so pevca oskrbovali, nato pa so ga odpeljali na nosilih v bolnišnico, kjer je na okrevanju.

I hope Marilyn Manson is okay, look at this! pic.twitter.com/kxeYBmL4mX — Yousif Al Zaid (@LondonIsBlu) October 1, 2017