VIDEO: Šok: Angelino so v sekti posiljevali, vezali in mučili

Šokirani boste, ko boste videli posnetek, kjer mlada Angelina Jolie spregovori o svoji grozljivi izkušnji v sekti iluminatov. Skrivnosti o dogajanju je razkrila prijateljema, posnetek, ki je nastal 1999, pa je zdaj pricurljal v javnost.

Angelina, ki je takrat štela 23 let, je podrobno razkrila rituale, ki so jih morale javne osebnosti prestati, če so se želele pridružiti redu iluminatov. Povedala je, da so jo drugi člani zvezali, posilili in mučili. Rituale skrivnega društva je primerjala s sadomazohizmom.

Ko opisuje svoje izkušnje, na trenutke deluje kot v povsem drugem svetu. Povedala je, da je v obredu ubila kačo, celo tetovirali so jo. S tetoviranjem naj bi v obredu darovali kri satanu.

Že dolgo se govori, da se morajo hollywoodske zvezde pridružiti klanu, ki časti Luciferja, da bi se uveljavile v svetu slavnih. V videu Angelina celo prizna, da je k temu nagovarjala druge prijatelje. S posnetka pa je razvidno, da je Angelina prijatelju pokazala posnetek ritualov.

Identiteta prijateljev, ki jima je razkrila svojo skrivno plat, je zaradi njune varnosti zakrita.