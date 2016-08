VIDEO: Slavna starleta paparacem podtaknila dvojnico. Katera je lepša?

Takoj ko je po ameriških uredništvih odjeknila novica, da bo slavna starleta Kim Kardashian West preživela nekaj dni na plaži, so bili paparaci v pripravljenosti. A tega niso pričakovali ...

Kar tekmovali so, kdo jo bo prej ujel v bikiniju, a tokrat je bila Kim zvita. Nastavila jim je dvojnico v enakih kopalkah in paparaci so nasedli. Ko so uredniki ugotovili, da gre za potegavščino, so jim jih pošteno napeli ...