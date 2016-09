VIDEO: S to potezo je mali princ nasmejal ves svet

Princ William in vojvodinja Kate sta se te dni mudila v Kanadi, kjer sta obiskala tamkajšnjega premierja. A čeprav kanadski predsednik vlade Justin Trudeau velja za pravega očarljivca, mu mladega princa Georgea ni uspelo šarmirati.

Že ko so člani britanske kraljeve družine pristali na letališču, jih je premier toplo pozdravil. Triletnemu Georgeu se je poskušal prikupiti tako, da se je pred njim celo spustil na kolena in mu ponudil roko. A mali princ se nikakor ni želel rokovati z njim, še več, popolnoma ga je ignoriral, piše Independent. Kljub temu je Trudeau kasneje izjavil, kako vesel je, da sta s slavnima staršema v Kanado prispela tudi njuna otroka, princ George in princesa Charlotte.