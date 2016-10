VIDEO: Roparje Kim Kardashian posnela nadzorna kamera

Kim Kardashian še vedno ni spregovorila v javnosti o napadu in ropu, ki ga je doživela v pariškem hotelu, je pa zato policija naredila korak naprej v preiskavi. Spletni portal M6 News Channel je objavil posnetek roparjev med begom. Nadzorna kamera jih je ujela med prihodom in begom iz luksuznega apartmaja 3. oktobra.

Posnetki so zelo nejasni, zato so detektivi priznali, da bodo imeli pri prepoznavanju kriminalcev, ki so starleto zvezali, ji grozili z orožjem in ji nato ukradli nakit, vreden več milijonov dolarjev, veliko težav. Prihod roparjev je kamera posnela ponoči 19 minut čez 2. uro. Trije moški so do hotela prikolesarili, dva sta prišla peš. 49 minut pozneje je skupina zapustila hotel.

Edini varnostnik, ki je bil takrat v zgradbi, je 39-letni Alžirec Abdulrahman, ki je roparje opisal in dejal, da so v hotel prišli zlahka. »Varovanja sploh ni bilo. Hotel ne da veliko na to,« je povedal varnostnik, ki so ga skupaj s Kardashianovo zvezali in skoraj eno uro postopali po hotelu.