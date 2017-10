VIDEO: Resničnostni šov prekinili: Marko izgubil zavest, na njegovih ustih pena

Srbski šovi še naprej skrbijo za šoke. Mnogi jih še vedno ne odobravajo, a gledalcev in klicateljev, ki puščajo svoj denar, je očitno več kot dovolj. Šov Pari (Parovi), v katerem sta nastopali tudi slovenski predstavnici Mirela Lapanović in Ksenija Kranjec, je tokrat postregel z novim dogodkom, ki je ljudi dvignil na noge.

V njem je tekmovalec Marko izgubil zavest, ljudje okoli njega pa so se iz njega norčevali. Ko so ga želeli dvigniti, so videli, da iz njegovih ust prihaja pena. Hitro so ga spustili na tla, v prestižno vilo pa so prišli tudi varnostniki ...