VIDEO: Razvpita zvezdnica resničnostnega šova pokazala bradavičko

Oboževalci starlete in bivše tekmovalke srbskega resničnostnega šova Pari Senade Nukrić, ki je poznana kot Maca Diskrecija, so vajeni, da jo gledajo brez oblačil in v najrazličnejših izzivalnih pozah .

V svojem najnovejšem videu pa je pokazala nekaj, česar do zdaj tudi najbolj vneti oboževalci še niso videli. Posnetek prikazuje lepotico med oddajo, v kateri je imela na sebi obleko z globokim izrezom. Očitno preglobokim, saj je v določenem trenutku izza roba pokukala bradavička. Maca pa se tega spodrsljaja prav nič ne sramuje, še več, delila ga je na svojem profilu in svojim sledilcem sporočila: »Uživajte.«