VIDEO: Razkrili, zakaj je Melania tako žalostna

Posnetek nove prve dame ZDA , ki se ob pogledu na moža Donalda Trumpa nasmehne, nato pa takoj zmrači, je postal prava spletna obsesija. Mnogo spletnih uporabnikov je prepričanih, da si Melania v resnici ne želi svoje nove vloge in ugibajo, da jo mož večkrat zanemarja.

Potem, ko je posnetek sprožil val ogorčenja in so se nekateri šaljivci celo začeli »boriti« zato, da bi Melanijo »rešili,« pa so radovedneži želeli odkriti, kaj ji je Donald rekel, da jo je tako razžalostil. Resnica je očitno končno prišla na dan in se skriva prav v posnetku. Bolj pazljivi gledalci so namreč opazili, da tik ob Melanii stoji Trumpova hči Ivanka ter da je oče pogled in nasmeh očitno namenil njej, ne pa ženi.

Mnogo ljudi je tako mnenja, da je glavni razlog za Melanijino žalost prav to, da ji mož ne posveča dovolj pozornosti. Kdo ve, ali imajo prav ...

Theory: Trump turned to look at his daughter and ignored his wife. https://t.co/aNk6eniVVM — A Rowdy Dirty Boy (@JonHexLives) 24 January 2017