VIDEO: Razjokala se je pred kamero: Moje srce ne zmore več

Priljubljene »prijateljice« smo vajeni pozitivne in nasmejane. A tokrat se je Jeniffer Aniston pokazala v popolnoma drugačni vlogi. In to ne filmski ...

Zvezdnico so v intervjuju vprašali, ali se kdaj zbudi in vpraša, kdo je. Ob odgovoru Anistonova ni mogla zadržati solz. Povedala je, da nima dovolj prstov na rokah in nogah, da bi povedala, kako pogosto se ji to zgodi ...