VIDEO: Prvi ples novega predsednika in prve dame

»Bog je gledal.« To so besede, ki jih je na svečanem plesu po inavguraciji izrekel novi predsednik ZDA Donald Trump. Seveda v kontekstu, ko je omenjal, da je med inavguracijo deževalo. Zahvalil se je vsem ljudem, ki so mu pomagali pri naskoku na Belo hišo.

»Zahvalil bi se svojim podpornikom, svojemu podporniku številka 1, ženi Melanii, ki je marsikaj preživela,« je izjavil, ona pa se je ob tem prisrčno nasmejala.

Po govoru je sledil prvi ples novega predsednika države ZDA in njegove prve dame.