VIDEO: Protestniki po premiernem plesu napadli olimpijca

V ameriškem plesnem šovu Ples z zvezdami se je pripetil pravi incident. V tokratni sezoni namreč nastopa tudi Ryan Lochte, ki pa se je očitno s svojim obnašanjem na olimpijskih igrah v Riu mnogim zelo zameril. Po njegovem nastopu so žvižgali in ga zmerjali z lažnivcem. Dva gledalca sta celo pritekla na oder, da so morali posredovati varnostniki. Oddajo so prekinili z reklamnim premorom in odstranili protestnika, toda občinstvo je posnelo, kaj se je dogajalo, in vse skupaj je seveda končalo na spletu.

Ryan je po incidentu voditelju razložil, da je dobro, vendar ga preplavljajo mnogotera čustva. »Malo boli. Prišel sem in delal stvari, ob katerih nisem sproščen,« je dejal očitno pretresen zaradi reakcije gledalcev.

Naj spomnimo, da je Ryan skupaj s še tremi ameriškimi plavalci razdejal bencinsko črpalko v Riu, nato pa medijem lagal, da so jih oropali. Vse skupaj so posnele varnostne kamere, ki so razkrile, kaj se je v resnici zgodilo.