VIDEO: Priljubljeni pevec imel na odru težave s svojo moškostjo

Ja, tudi slavnim se kdaj pa kdaj zgodi, da se spopadajo s težavami v mednožju. In to celo med koncerti, ko so vanje uprte oči tisočih oboževalcev.

Prav to se je zgodilo slavnemu Rickyju Martinu, ki si je med koncertom moral neelegantno popraviti korenjaka, pri tem pa se je celo obrnil s hrbtom proti publiki. Po njegovem nasmešku sodeč, je bil tudi malce v zadregi.