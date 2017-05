VIDEO: Preobrazba zvezdnice: izgubila je več kot 130 kilogramov

Preobrazba zvezdnice resničnostnega šova, ki je znana pod imenom Mama June, je naravnost neverjetna. Mama June, ki je skupaj s hčerko Alano Thompson zaslovela v resničnostnem šovu Prihaja Honey Boo boo, je bila znana po tem, da je rada jedla hitro in nezdravo hrano.

Svojo trnovo pot hujšanja in izgube več kot 130 kilogramov je tudi dokumentirala in posnela nov šov, ki prikazuje, kako je prišla do postave, s katero se zdaj ponosno pokaže tudi v kopalkah. Mama štirih pravi, da si nikoli več ne želi na stara pota, in napoveduje, da bo vztrajala v novem življenjskem slogu, saj bo le tako lahko ohranila telo, za katero je tako zelo garala. Zaradi drastične izgube teže je na njenem telesu ostalo tudi veliko odvečne kože, ki so jo odstranili z operacijami.