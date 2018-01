VIDEO: Pred posiljevalci Milica v smrt, legendarni pevec ji je posvetil pesem

Milica Kostić (18) je umrla leta 1974. Skočila je iz 11. nadstropja v srbskem Kruševcu. To je storila, ker je bežala pred petimi nasilneži, ki so jo hoteli posiliti, poročajo srbski mediji.

Milici je svojo uspešnico Ona spava posvetil legendarni Zdravko Čolić. Pesem je izdal leto po tragediji, prodala se je v nakladi 150.000 izvodov.

Da bi ohranila svojo čast, je izbrala smrt

Osemnajstletnica je bila dijakinja, prijazna in poštena, so o njej vedeli povedati prijatelji. Nato se je zgodila tragedija. Eden od petih nasilnežev jo je s prevaro zvabil v stanovanje, a ko je uvidela, kaj hoče od nje, in zavrnila njegovo željo, da bi se slekla, je mladi nasilnež ponorel. Poskušal jo je na silo sleči, medtem pa so se mu pridružili prijatelji. Milico so hoteli skupinsko posiliti, a je eden od nasilnežev to zavrnil, ker je rekla, da je nedolžna. Ko je ostala za trenutek sama v sobi, je skočila skozi okno, da bi ohranila svojo čast.

Kasneje je umrla v bolnišnici, njeno smrt pa je objokovala vsa bivša država.