VIDEO: Pred devetimi leti je ugasnil angelski glas

Točno devet let je minilo od tragične nesreče, v kateri je življenje na hrvaški avtocesti izgubil makedonski pevec Toše Proeski.

Ko je 16. oktobra leta 2007 odjeknila novica, da je Toše umrl, je bil v šoku ves Balkan. Nihče ni mogel verjeti, da Tošeta, ki je božal poslušalce s svojim angelskim glasom, ni več.

Nesreča se je zgodila, ko je voznik, 32-letni Georgij Georgijevski, izgubil nadzor nad osebnim avtomobilom in trčil v tovornjak. Toše, ki je sedel na sovoznikovem sedežu, je v trenutku nesreče spal. Ob trku se niso odprle zračne blazine, Toše pa je umrl na kraju nesreče.

Maja 2008 je bila na hrvaškem radijskem festivalu prvič predstavljena pesem The Hardest Thing. Videospot pa so sestavili iz starih posnetkov iz Londona in z Jamajke, kjer je Toše snemal gradivo za svoj album v angleškem jeziku. Leto kasneje sta izšla tudi njegov angleški album in dokumentarni film, v katerem so predstavili njegovo ustvarjanje na Jamajki.

Tudi danes, devet let po tragediji, še vedno odmevajo njegove uspešnice. Toše je nastopil tudi na Evroviziji, posnel je celo skladbo v slovenščini.