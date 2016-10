VIDEO: Posnetek kraljeve družine, ki je zgrozil svet

Kraljeva družinica se je v zadnjih dneh mudila na prvem skupnem obisku v Kanadi, kjer sta bila princ George in princesa Charlotte deležna tudi svoje otroške zabave. Fotografije in posnetki njunih norčij so navdušili medije in oboževalce, saj sta se malčka pred kamerami počutila popolnoma sproščeno.

Po obisku je kraljeva družina objavila tudi uradni posnetek zabave, ki je marsikoga zmotil. Ni popolnoma jasno, ali je avtor želel posnetku dodati umetniški pridih ali je samo zelo slabo prikazal dogajanje, gotovo pa je, da video nikakor ne ponazarja brezskrbnega potovanja mlade družine.

Med mnogimi komentarji, ki so jih gledalci zapisali na družbenih omrežjih, je tudi ta, da je glasba primerna za grozljivko, počasni posnetki in temni prizori pa spominjajo bolj na video, ki bi ga posneli v slovo mrtvi osebi.