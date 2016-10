VIDEO: Popoln kaos na TV: gosta sta se stepla

Eden od udeležencev srbskega resničnostnega šova Pari Marko Perović je gostoval na televizij in naredil popoln kaos v studiu. Tam je bil tudi Stevan Đorđević, ki se ukvarja s karatejem in je izzival ostale na dvoboj. Marko se je odzval in temu je sledila norišnica.

Večji pretep je k sreči preprečila voditeljica.