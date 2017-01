VIDEO: Poglejte, kaj je delala Trumpova družina, medtem ko so ljudje protestirali

Včerajšnji dan so v ZDA zaznamovali množični shodi za pravice žensk in drugih ogroženih skupin, ki jih je sprožila zaprisega novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump se očitno ni pustil motiti od razjarjenih manifestantov, med katerimi so bili tudi marsikateri znani obrazi , in je svoj prvi delovni dan preživel pri tradicionalni maši , kasneje pa si je privoščil nekaj sprostitve.

Donald Trump ml. je namreč na svojem twitterju objavil video, v katerem družina Trump v domači rezidenci igra bovling. »Družinska igra bovlinga v Beli hiši. Vanessa Trump igra kar dobro glede na to, da nosi petke,« je zapisal, mnogim pa objava ni bila niti najmanj všeč. Medtem ko se je družina sproščala pri kegljanju, je na ulicah več tisoč ljudi manifestiralo za svoje pravice: »Poglejte skozi okno, kreteni. Tam je več tisoč ljudi, ki v visokih petah počne nekaj mnogo impresivnejšega,« so ga takoj napadli.

Protestniki niso volili?

Predsednika pa množice očitno niso pretirano motile: »Gledal sem protestnike. Zdi se mi, da smo komaj imeli volitve. Zakaj ti ljudje niso volili?« je zapisal na twitterju.