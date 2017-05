VIDEO: Poglejte to! Hans Sigl obožuje gorskega čuvaja

Gorski zdravnik, ki ga predvajajo na Pop TV, bo še ta mesec oziroma 30. maja dobil konkurenco. Na Planet TV namreč prihaja Gorski čuvaj, zabavna in napeta serija, v kateri med čudovitimi višavami, le korak do neba, življenja rešuje skrivnostni gozdar Pietro. Tega v seriji z izvirnim naslovom Un passo dal cielo igra v Italiji rojeni in v Ameriki kaljeni igralec Terence Hill, na sporedu pa bo od torka do petka ob 21. uri.

Izkazalo se je, da med gorskim zdravnikom in čuvajem obstaja povezava. Po spletu je namreč zakrožil nekaj let star posnetek, na katerem Hans Sigl spozna svojega velikega idola in igralskega mačka Hilla.

Verjetno je Sigla razveselilo tudi to, da Hill govori nemško, saj je bila njegova mati rojena v Dresdnu.

Oglejte si posnetek …