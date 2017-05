VIDEO: Po domnevnem policijskem obisku: Mirele ni več videti

Srbski Pari (v izvirniku Parovi) so nazaj. Po govoricah na družabnih omrežjih, da je v hišo zaradi domnevnega posilstva Slovenke Mirele Lapanović vstopila policija in odpeljala Milija (zato naj bi bilo prekinjeno oddajanje t. i. zabavnega programa), razkrivamo, kako je torej danes.

Mili, ki se je z Mirelo skrival pod odejo in se, kot trdita, z njo samo poljubljal (s posnetkov se sicer zdi, da so bile Mireline spodnjice spuščene do njenih gležnjev), je še vedno v šovu. Pravzaprav je bil danes, po dnevu ko udeležencev ni bilo mogoče gledati pred kamero, prav dobre volje. Ni pa nam še uspelo ujeti Mirele, ki je že pred dnevi izginila iz hiše. Seveda dopuščamo možnost, da je ni v kuhinji, torej v kadru, ki nam ga kamera trenutno prikazuje.