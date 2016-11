VIDEO: Papež Frančišek poslušal Avsenike in jedel slovensko potico

Štiridesetletnemu harmonikarju Denisu Novatu iz okolice Trsta je pred kratkim uspel prav poseben podvig. Kljub opozorilom varnostnikov in raznih sodelavcev, ki skrbno varujejo papeža Frančiška, se mu je s svojo harmoniko tako približal, da mu je lahko posvetil znano slovensko pesem.

Glasbeniku naj bi celo sam papež rekel: »Ti do io il permesso ... (Jaz ti dajem dovoljenje) ...« Nato je očitno zadovoljno poslušal skladbo Ansambla bratov Avsenik Pastirček. Melodijo je papež nagradil z velikim nasmeškom in dvignjenim palcem, v zameno pa je od harmonikarja poleg pesmi dobil še košaro s slovensko potico in z olivnim oljem, poroča Primorski dnevnik.