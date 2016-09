VIDEO: Pamela slečena z dovoljenjem sinov

Pamela Anderson nedvomno spada med tiste nagice iz moških revij in malih zaslonov, ki bodo postale ikona devetdesetih let in prvi obraz silikonskega oprsja. Devetinštiridesetletna svetlolaska je januarja znova odvrgla cunjice za revijo Playboy. To naj bi bila tudi zadnja gola izdaja te priljubljene moške revije. Za to potezo se je odločila, šele ko sta se strinjala njena sinova. Še vedno jedra igralka pa se je zdaj pojavila povsem gola tudi v napovedniku svojega novega filma The People Garden.



Čeprav njena vloga v dveminutnem napovedniku ni povsem osrednja, je zagotovo osrednja stvar, ki si jo po ogledu zapomnimo. Vidimo jo, kako sleče črn plašč in razkrije mogočno oprsje in čvrsto zadnjico, medtem ko stoji le v črnih škornjih. Film The People Garden pripoveduje zgodbo junakinje Sweetpea, ki jo upodablja Dree Hemingway. S fantom, ki ga igra François Arnaud, odpotuje na Japonsko. Potem ko fant izgine v skrivnostnem gozdu, začne sumiti, da je umrl. Premierno so ga zavrteli aprila na festivalu neodvisnega filma v Buenos Airesu, v ameriških kinematografih pa se je pojavil prejšnji teden.



Seveda ima svetlolaska veliko izkušenj s kamero, saj je nastopala v vrsti filmov, največ pozornosti pa je pritegnila kot krasotica v televizijski seriji Obalna straža. Nedavno je razkrila, da se je prenehala fotografirati gola prav zaradi svojih sinov, ker so se vrstniki iz njiju norčevali in ju dražili. Neredko sta se zaradi tega celo stepla. Ko se je začela približevati zadnja izdaja Playboya z nagico, je pocukala 20-letnega Brandona in ga vprašala, kaj si misli o ponudbi, da bi se spet pojavila na naslovnici. »Rekla sem, pravkar me je klical Hef, rad bi me dal na naslovnico zadnjega Playboya,« je povedala Pamela. »Rekel je, mama, to moraš nujno narediti.« Skrbno mu je pojasnila, da bo na posnetkih gola. »Mama, dovolj sva že stara, zaradi tega nama ni več nerodno. Zavedava se, da boš obžalovala, če tega ne narediš.« Brandon je bil zelo navdušen in ji je celo čestital s petko. Nato je stopila še k 18-letnemu Dylanu. »Rekel mi je, mama, saj veš, da si naredila že vse. Saj veš, da si nama super.« In to je bilo to. »Ne vem, kaj naj rečem. Zelo sta bila vesela zame, tudi jaz sem bila vznemirjena.«