Ameriška pevka in igralka Christina Milian zna pritegniti pozornost. Če ji to ne uspeva več z glasbo in igralskimi nastopi, pa ji tako, da v svojem resničnostnem šovu posname, kako ji depilirajo intimne predele in svetlijo kožo na njih.

Pri depilaciji ji je pomagala sestra, ki je razkrila, da ni vedela, da ima spodaj tudi pirsing.