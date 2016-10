VIDEO: Ogabno: znani igralki odtrgalo del prsta

»Da bo res jasno: spodnji del prsta mi je odtrgalo. Ni bil odrezan ali odžagan,« je prek družabnih omrežij sporočila znana igralka Lindsay Lohan. Nedavno se ji je namreč zgodila huda nesreča, ko je poskušala dvigniti sidro. Prst se ji je zataknil, sidro pa je zdrsnilo in jo potegnilo s seboj v vodo. Komaj je splezala nazaj v čoln in se hotela odvezati. Pri tem pa je opazila, da je ostala brez dela prsta.

Njeni prijatelji so se nemudoma lotili iskanja konice in jo tudi našli, Lindsay pa so odpeljali na urgenco in k plastičnemu kirurgu, ki je poskrbel za njen prst.