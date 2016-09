VIDEO: Ob tem filmu so omedleli

Čeprav se zdi, da so današnji gledalci vajeni vsega hudega, se očitno še najdejo filmi, ki jih pošteno pretresejo. To je vsekakor uspelo francoski grozljivki Grave, ki jo je režirala Julia Ducournau. Na filmskem festivalu v Torontu, kjer so film predvajali opolnoči, je nekaj gledalcev popadalo v nezavest. Nesrečnike, ki so si želeli privoščiti prvovrstno zabavo za ljubitelje krvavega žanra, so s kraja dogodka odpeljali z rešilnimi avtomobili.



Film Grave (Kanadčani so naslov prevedli v Raw, kar pomeni surov) govori o mladenki, ki namerava nadaljevati družinsko tradicijo in postati veterinarka. Tako kot vsi člani njene družine je tudi ona vegetarijanka, a sčasoma pride na dan njena prava narava: izkaže se, da želi uživati meso lastne vrste. Film so opazili že na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu, z nedavnimi neljubimi dogodki pa je vzbudil pozornost tudi čez lužo.