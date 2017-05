VIDEO: Nove podrobnosti razkrite: zato je mislil, da Diana ni mrtva

Novi dokumentarec britanskega programa Channel 5, ki govori o smrti princese Diane, razkriva nove podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo v kraljevi palači, ko so se pripravljali na njen pogreb.

Princ William naj ne bi želel hoditi v sprevodu za njeno krsto, a je v zadnjem trenutku pristal na to. Princema, ki sta takrat štela 15 let in 12 let, menda dolgo niso povedali, da je njuna mama umrla. Kraljica naj bi v rezidenci prepovedala televizijo in tudi poslušanje radijskih sprejemnikov. Menda se je bala, da bi ju vse te novice preveč zaznamovale in jima povzročile hude travme.

Dokumentarec še razkriva, da sta bila Dianin butler in voznik prva, ki sta videla njeno truplo v improvizirani mrtvašnici v Parizu.

»Njeno truplo je ležalo na postelji, iz sosednjih zgradb pa so fotografi in oboževalci poskušali razbrati, kaj se dogaja, in jo fotografirati. Vzel sem velike odeje in zakril okna, da ne bi nihče videl, kaj se dogaja v sobi. V sobi je zaradi tega postalo še bolj vroče, zato smo vključili ventilator, ki je v nekem trenutku premaknil njene lase. Takrat sem pomislil, da ni mrtva,« je dejal voznik.

V dokumentarcu še povedo, da naj bi njen brat vztrajal, da je on edini, ki bo hodil za njeno krsto, a je princ Filip prekinil neprijetno situacijo, ko je dejal: »Otroka sta izgubila mamo in prosim, da jima izkažete spoštovanje.« Dečka sta se na koncu za krsto sprehodila skupaj z očetom, s stricem in z dedkom.