VIDEO: Noro! Pokukajte v omaro Melanie Trump

Melani Trump, prva dama ZDA, je bila že prej znana kot lepotica z izbranim modnim stilom. Pred leti so jo obiskali tudi ustvarjalci oddaje The Insider in jo označili za »kraljico New Yorka«.

Melania je voditeljico povabila v svoj razkošni dom in ji pokazala svoje garderobne omare, v katerih mrgoli takih in drugačnih kosov, čevljev vrtoglavih pet in najslavnejših znamk ter seveda nepreglednih vrst nakita.

Pokukajte v njen dom še sami: