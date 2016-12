VIDEO: Nicole pijana? Taka je bila v finalu X Factorja

Za žirantko v britanskem šovu X Factor Nicole Scherzinger je napeta in pestra noč. Njen varovanec Matt Terry je zmagal v finalu, a tako kot njegova zmaga odmeva v javnosti tudi njeno vedenje.

Oboževalci ji namreč očitajo, da je postavna temnolaska začela praznovati malce prezgodaj. Ko se je skupaj z ostalimi sodniki sprehodila po odru do žirantske mize, je bilo videti, kot da je v zaodrju pregloboko pogledala v kozarec. Hihitala se je in zibala, v nekem trenutku se je celo zdelo, da se bo prevrnila.

»Ti si razlog, da sem se vrnila v X Factor,« je dejala Nicole, ko je hvalila svojega tekmovalca in planila v jok. To je le še podkrepilo namigovanja iz preteklih tednov, da se je med Mattom in Nicole razvilo nekaj več. Ko je hlipala v mikrofon, pa so se na twitterju mnogi spraševali, koliko in kaj je popila pred šovom, ter se zgražali.

»Nicole Scherzinger se zdi popolnoma zadeta.« »Resno? Kaj je narobe z Nicole, kot da bi bila nekje med zadetim in pijanim.« »Kako lahko postane tako čustvena ob tem, ko pravi, kako zelo si Matt zasluži zmago?« »Nicole je začela jokati. Zakaj? Kako lahko ob tem postaneš čustven?« To so le nekateri izmed komentarjev, ki so jih zapisali na twitterju.