Irina Shevchenko je trebušna plesalka. Nastopila je v gruzijski različici Talentov in očarala žirijo. Na oder je prišla zapeta do vratu, a ko je odvrgla odvečna oblačila in se pokazala v seksi opravi, je občinstvo navdušila.

Toda to ji ni bilo dovolj. Svoje seksi atribute je pokazala, medtem ko je ležala na tleh, in ob tem nihče ni ostal ravnodušen.