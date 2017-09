VIDEO: Nerodno: posnetek Melanie in Donalda, o katerem vsi govorijo

Melania in Donald Trump. Foto: Reuters

Ob nedavnem praznovanju ameriških zračnih sil je bil govornik tudi predsednik ZDA Donald Trump. Pred njim je na oder stopila njegova žena Melania in ga lepo napovedala. Donald se ji je približal, ji podal roko in se z njo rokoval, kot bi se z nekim predstavnikom druge države. Objema ni bilo, se ji je pa nato zahvalil, jo naslovil z besedo ljubica in jo dobesedno poslal proč od govorniškega odra ...

Več pa na spodnjem posnetku, o katerem vsi govorijo.