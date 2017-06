VIDEO: Nekoč seks simbol, danes brez zob

Ni vam treba biti veliki oboževalec Demi Moore, da bi o njej vedeli nekatere stvari. V devetdesetih letih minulega stoletja je bila seks simbol, bila je poročena z igralcem Bruceom Willisom, s katerim ima tri hčerke, prav tako je bila v zakonu s 15 let mlajših Ashtonom Kutcherjem, ki je danes srečen z Milo Kunis, s katero ima dva otroka.

Toda celo največji oboževalci Demi ne vedo, da je pred kratkim izgubila dva sprednja zoba, kar je priznala v oddaji pri Jimmyju Fallonu. »Poslala si mi to fotografijo in to je najbolj nora stvar, ki sem jo videl,« se je voditelj odzval na fotografijo brezzobe Demi.

»Rada bi dejala, da sem brez zob ostala med deskanjem ali nečem podobnim, toda pomembno je poudariti in govoriti o razlogu, zakaj sem v resnici ostala brez zob. Gre za enega največjega morilca po srčnem infarktu v ZDA. To je stres. Zaradi njega sem tudi ostala brez zob,« je priznala Demi.