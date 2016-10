VIDEO: Neda jih ima 66, pa še vedno da vetra mladim

Kljub temu da Neda Ukraden šteje že 66 let, je še vedno zelo aktivna na pevskih odrih. Na novem albumu, ki ga je izdala spomladi, je 20 skladb, med njimi tudi Ljubavnik, za katerega je pred dnevi predstavila svoj novi videospot. »V ljubezni so vedno nepredvidljive situacije in včasih naredimo napako in zaupamo napačni osebi. To ni nič hudega, vendar, kot pravi pesem, ni treba jokati. Priznati si moramo, kako je v resnici, dvigniti glavo in iti naprej,« pravi Neda. V spotu je nastopila tudi Milica, prva hči Nedinega zeta, ki ima z Nedino hčerjo Jeleno tri otroke. Poleg Milice je v spotu tudi njen fant Luka, ki pa menda v resnici ni tako slab, kot prikazuje zgodba spota.

»Nisem želela najeti manekenov in profesionalnih igralcev, ker je potem vse isto. Vsi najemamo iste ljudi in na koncu so vsi spoti enaki, zato sem se odločila, da angažiram Milico in Luko. Milica je del moje družine, Luka pa je njen fant in naš sodelavec, saj v hčerini otroški igralnici zabava otroke,« je odločitev glede izbire nastopajočih utemeljila Neda.