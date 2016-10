VIDEO: Nastavila se je: sredi koncerta so jo grabili za dojke in mednožje

Da je Miley Cyrus dokaj kontroverzna oseba, najverjetneje ni treba posebej poudarjati. Velika večina njenih poslušalcev in oboževalcev pa se najbrž sprašuje, kje so meje njenega vedenja, saj se zdi, da vedno najde način, da svojo vulgarnost še okrepi.

Novi dokaz za to je posnetek z njenega koncerta, ki se je pojavil na zabavni novičarski spletni strani Reddit. Na njem je jasno vidno, kako se pevka nastavi v izzivalno pozo in obenem poziva publiko, naj jo prijema po mednožju in prsih. Seveda razgreti obiskovalci takega povabila niso preslišali.

Posnetek je bil že izbrisan z omenjenega portala, a je na ogled na youtubu.