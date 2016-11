VIDEO: Najprej se je iz Melanie norčevala, zdaj se opravičuje

Na podelitvi ameriških glasbenih nagrad si je 21-letna manekenka Gigi Hadid privoščila nekaj krepkih na račun novopečene prve dame Melanie Trump. Ne samo da je oponašala najbolj znano Slovenko ta hip, njenega moža je zamenjala z Obamo.

Prav zaradi tega se je na eno izmed najbolj vročih manekenk usul plaz ogorčenja in kritik. Mnogi so se norčevali iz Gigi in ji celo svetovali, naj se raje drži modnih pist, da ji vodenje takšnih dogodkov in oponašanje drugih ne leži.

Dan po dogodku pa se je na vse napisano odzvala tudi Gigi in se v pismu na spletu opravičila vsem, ki jih je z oponašanjem bodoče prve dame Amerike užalila. »Imela sem čast, da sem vodila AMA in sodelovala z nekaterimi najbolj talentiranih piscev v tem poslu. V scenariju sem spremenila ali odstranila vse, za kar se mi je zdelo, da bi lahko šlo predaleč, to, kar ste videli na odru, je bilo povedano v duhu dobrega humorja in brez slabih namer. Tudi sama sem že bila izpostavljena na nacionalni televiziji, kjer so se norčevali iz mene, a sem v tem videla šalo. Verjamem, da tudi Melania razume šov in to, kako so napisani scenariji in kako se vodijo oddaje. Opravičujem se vsem, ki bi jih lahko prizadela, želim si le, kar je najbolje za našo državo. S spoštovanjem, Gigi,« je zapisala.