VIDEO: Najbolj vroči nastop v oddaji? S slovenskim pridihom!

Na Otoku se je začela nova sezona Strictly Come Dancing, v kateri plešeta tudi Aljaž Škorjanec in Nadiya Bychkova. Vas zanima, kako jima je šlo?

Škorjanec v tej sezoni pleše z igralko in nekdanjo manekenko Gemmo Atkinson. Pri prvem plesu v tej sezoni sta bila ocenjena z 20 točkami. Nekoliko bolje je šlo Nadiyi in njenemu soplesalcu, igralcu Davoodu Ghadamiju. Prejela sta 27 točk in zasedla četrto mesto.