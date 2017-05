VIDEO: Na Talentih: rekli so, da ne zna peti, a jim je zaprl usta

Kyle Tomlinson (15) se je na svoj način maščeval žiriji oddaje Velika Britanija išče talent. Ko je pred tremi leti nastopil prvič, so ga poslali domov, češ da nima pojma o petju. Žirant David Williams mu je celo dejal, naj si omisli učne ure petja, da mu bo morda to pomagalo.

A Kyle se je vrnil in pokazal, kaj zna. Izbral je pesem Leonarda Cohena Hallelujah in žirantom za vedno zaprl usta. Ob koncu so vsi vstali in zaploskali, žirant David pa je celo pritisnil zlati gumb in mladca poslal neposredno v polfinale.

.