VIDEO: Na hrvaškem Supertalentu nastopil čudežni deček

Devetletnik Matej Prpić iz Senja je na Supertalentih navdušil žirijo in publiko s svojo močno izvedbo pesmi Vilo moja, ki jo je sicer pel Vinko Coce. Mladenič pravi, da se je z glasbo začel ukvarjati že kot majhen, njegov talent pa je prvi opazil profesor v glasbeni šoli, pri katerem se je učil trobento.

Njegov oče je povedal, da so ga nekega dne poklicali v šolo in rekli, da Matej tam izgublja čas. Pomembno je zanj, da gre naprej, saj ima neverjeten glas in pevski talent.

Mali Pavarotti ima velike načrte za prihodnost. Pravi: »Zelo rad pojem in moja velika želja je posneti duet, vendar še ne vem, s kom. Moj najljubši pevec je Toše Proeski,« je razkril za Dnevnik.hr.

Na Talente ga je prijavil profesor petja Voljen Grbac. Pravi, da ga je takoj navdušil z glasom. »Videl sem že ogromno talentov, ampak on je nekaj posebnega. Ima solzo v glasu. Verjamem, da ga bodo vzljubili ljudje tudi zunaj Hrvaške.«