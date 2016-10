VIDEO: Modna ikona: Hillary Clinton je zlobna

Modna ikona Vivianne Westwood je Hillary Clinton označila za zlobno in dejala, da je nekdo, ki si na vsak način hoče vojno in želi za to navdušiti tudi druge ljudi.

V intervjuju za Independent je dejala, da ne Clintonova ne Donald Trump ne bosta pozitivno vplivala na življenje v Ameriki. Na vprašanje, koga od njiju bi izbrala, je dejala, da nikogar, prav tako meni, da je bil slaba izbira Barack Obama. »Ne pričakujem, da se bo svet spremenil s Hillary Clinton. Niti nisem za Trumpa,« je povedala v intervjuju. Če bi kandidiral nekdo, ki bi predstavljal Zelene, bi glasovala zanj.

Westwoodova je bila kritična tudi do britanske predsednice vlade Therese May, za katero pravi, da nadaljuje okolju neprijazno politiko.