VIDEO: Modele za odrasle poslali na slikanje v Slovenijo, skoraj so ostale brez bradavičk!

Slišali smo že, da svet modelov ni vedno tako glamurozen, kot se zdi na prvi pogled.

Ženske s spletne strani Xtremeplaypen (gre za spletno stran 18+, ki na ogled ponuja ženske modele vseh oblik in velikosti, op. p.) so to občutile na lastni koži.

Spletna stran svoje modele spodbuja, da izstopijo iz množice in odvržejo čim več oblačil na najbolj nenavadnih mestih. Tokrat so se odločili za fotografiranje svojih 10 najbolj priljubljenih modelov na snegu. In to nekje na Slovenskem!

Uživale pa so

Amylu, ki ima na instagramu ima 551.000 sledilcev, je za Daily Star Online povedala: »To je bilo definitivno najbolj noro fotografiranje, kar sem jih doživela. Šli smo celo na zmrznjeno jezero, zunaj pa –14 stopinj. Uboga dekleta so odvrgla skoraj vsa oblačila. Sicer smo uživale, čeprav se nam je zdelo, da nam bodo odpadle bradavičke.«

Na poti na letališče so v želji po čim bolj posebni fotografiji zaradi tankega ledu skoraj doživele tragedijo. Na srečo se je vse skupaj srečno končalo, našo deželo pa si bodo najverjetneje zapomnile za vedno ...