VIDEO: Misici med nastopom ušla bradavička

Tekmovalka na Miss Earth Venezuele Fabianny Zambrano je v zadregi opravila svoj nastop pred številno publiko.

Kako ji ne bi bilo nerodno, ko pa se je morala z nasmehom na obrazu sprehoditi po odru in pozirati, medtem ko ji je izza kopalk pokukala bradavička. No, čeprav so si lahko sodniki ogledali njene prsi, pa ji to ni pomagalo do zmage, saj je slavila njena kolegica Ninoska Vasquez.