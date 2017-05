VIDEO: Mirela po seksu: Zaročenec je prizadet, pripravljena sem na najhujše!

Mirela Lapanović je po sobotnem vročem dogajanju pod odejo odgovorila na nekaj vprašanj, pri čemer še vedno zanika, da sta z Milijem seksala. Zatrdila je, da sta si pod vplivom alkohola zgolj izmenjala nekaj poljubov, to pa naj bi bilo vse. »Mili ni seksal z mano. Če bi se to zgodilo, bi bila iskrena in priznala spolni odnos, nikoli ne bi zanikala tega.«

Že od sobote ne pije ...

Na vprašanje, kako bo na dogajanje v šovu reagiral zaročenec Andrej, je odgovorila zelo previdno: »Moj zaročenec je po tem dogajanju prizadet in pripravljena sem na najhujše. Težko mi je, saj ga ljubim in obžalujem poljube v oddaji. Od sobote ne pijem več alkohola. Pripravljena sem na najhujši scenarij, vendar verjamem, da bova vse skupaj rešila.«

Ali ji bo Andrej vse skupaj oprostil, bomo najbrž kmalu izvedeli.