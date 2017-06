VIDEO: Mili zaročil Mirelo, čaka jo novo življenje

Čeprav je Mirela Lapanović zaročena z Andrejem, se je vseeno prepustila strastem z Milijem. Ta se je opogumil in Mirelo v sredo zvečer zaročil v resničnostnem šovu Pari. Po zaroki sta se strastno poljubila, a je Mirela svoje dejanje pozneje očitno obžalovala …

Miliju je namreč na terasi v pogovoru zaupala svoje strahove in mu predlagala, da se razideta. »Ti si neumna!« se je odzval Mili, Mirela pa je svoj predlog argumentirala z besedami, da bo tako vsaj imel mir. »Govoriš neumnosti. Ne zanima me vse to. Uživaj in poslušaj svoje instinkte. Rekel sem ti, da bodi dama, sprosti se.«

»Zakaj se jeziš name? Zakaj si tak kreten?« je vzkipela, ko je Mili povzdignil glas. »Jaz sem realen moški, nihče me ne zanima,« je pozneje dejal, Mirela pa ga je prosila za cigareto, da bi se pomirila. »Uživaj! Naj govorijo o tebi,« ji je svetoval, ona pa se je s tem strinjala.

Zaroka je seveda lažna, vseeno pa se uporabniki družabnih omrežij zgražajo nad njenim vedenjem. Očitno jo Andrej še vedno čaka, saj so njeni podporniki na facebooku zapisali: »Andrej ve, da je zaroka lažna, in tudi to, da Mirela notri igra, zato se ne obremenjuje s temi zadevami. Vsi čakamo konec in da naša zmagovalka pride domov in začne novo čudovito življenje.«