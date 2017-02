VIDEO: Melanii se zaradi teh posnetkov smejijo

Medtem ko Američane zanima, kje je njihova prva dama Melania Trump – od inavguracije je v javnosti namreč skoraj še niso videli –, so mediji izbrskali dva njena stara posnetka.

Čeprav je v ZDA prišla že pred kakšnimi 20 leti, ima izrazit naglas, zaradi katerega jo radi obrekujejo. Na prvem posnetku izpred sedmih let, ki so ga objavili srbski in hrvaški portali, najprej pozdravi svoje privržence, potem pa jim pove, da si bo ogledala predstavo »Ameriški idiot«. Nekateri so pod posnetkom zapisali, da je ime te predstave spet aktualno, drugi pa so se obregnili ob njen naglas, ki ga ima še danes.

Dostopen pa je še en posnetek iz leta 2010, ko se je slovenska lepotica pripravljala za eno od prireditev. Ponosno je pokazala svojo obleko in tudi v tem primeru naletela na negativne komentarje, češ kako ji uspe po vseh teh letih ohranjati takšno govorico.

Jo je res tako težko poslušati? Preverite sami: