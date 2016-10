VIDEO: Melania Trump končno spregovorila o svojih posnetkih

Melania Trump je več kot teden dni po izbruhu škandala z videoposnetkom iz leta 2005, v katerem njen mož in republikanski predsedniški kandidat govori o spolnih napadih na ženske, stopila v bran Donaldu Trumpu in posnetek označila za fantovski pogovor, ki ne predstavlja moškega, ki ga pozna. V slogu svojega moža je krivdo za škandal in upadanje Trumpove podpore v anketah naprtila medijem in kampanji demokratke Hillary Clinton ter zagotovila, da Donald ni nikoli spolno napadel nobene ženske, ker je džentelmen.

Soproge ameriških politikov, ki so padli v podobne težave kot Trump, jih po navadi branijo hitreje in odločneje, če želijo ostati z njimi ali jim pomagati pri volitvah. Melania je pred pogovorom za CNN objavila le kratko sporočilo za javnost, da se ji je mož opravičil za izjave in da mu verjame. O tem sedaj več ne govorita.

Na vprašanje, ali je pošteno, da se pogovarjamo o preteklosti Billa Clintona, je odgovorila, da so sami začeli, ko so začeli objavljati njene fotografije iz časov, ko je bila model. Dodala je, da je trdo delala in da je na to obdobje ponosna.

Od takrat naprej je prišlo v javnost več žensk z enakimi obtožbami na račun Trumpa, s katerimi se je na posnetku sam hvalil. Melania je povedala, da ženske prihajajo do njenega moža in mu dajejo svoje telefonske številke tudi vpričo nje, na kar je navajena in je ne moti, ker možu zaupa. Ženske, ki ga obtožujejo napadov, pa je imenovala za iskalke slave z nepoštenimi in škodljivimi obtožbami. Možu verjame in ve, da ni storil ničesar narobe. Izjave na videu je sicer ponovno označila za povsem neprimerne in nesprejemljive. Nad njimi je bila presenečena, ker to ni Donald, kot ga pozna. Odgovornost zanje pa je naprtila voditelju oddaje Access Hollywood Billyju Bushu, ki naj bi moža spodbujal in privedel do spornih izjav. Trump se je Bushu bahal, da lahko z ženskami počne, kar hoče, in da jih lahko med drugim grabi za spolovila, kar mu dovolijo, ker je slaven. Bush se na posnetku hihita in izraža začudenje nad tem, kakšen možakar je Trump, tega pa potem to še bolj podžiga in se baha naprej.

Melania meni, da morda Donald sploh ni vedel, da ima prižgan mikrofon. Objava videoposnetka je imela posledice za nečaka in bratranca dveh nekdanjih predsednikov ZDA. Televizija NBC ga je odpustila zaradi obnašanja na posnetku, vendar mu ne bo hudega, saj naj bi dobil krepko odpravnino za prekinitev pogodbe.

Medtem ko njen mož, kot kaže, ne more narediti nič narobe, pa Melania Trump ne uporablja enakega standarda za nekdanjega predsednika Billa Clintona. Medijsko poročanje o ženskah, ki Clintona obtožujejo spolnih napadov, je povsem v redu. Menda zato, ker je druga stran začela to igro z objavo njenih fotografij iz manekenskih časov, na katerih je gola. Te fotografije je sicer objavil republikancem in Trumpu naklonjeni New York Post. Za CNN je povedala, da se ne sramuje svojega lepega telesa, čeprav naj bi to skušali proti možu izkoristiti politični nasprotniki.

Njene fotografije sicer Trumpu niso niti najmanj škodovale in celo kandidat sam je izrazil mnenje, da mu bo to koristilo.

Spregovorila je tudi o spletnih omrežjih, kjer vidi veliko negativnosti. Meni, da to ni zdravo. Ali to kdaj reče Donaldu Trumpu? »Odrasel človek je in sprejema svoje odločitve,« se je odzvala.

Ni znano, zakaj je Melania Trump potrebovala toliko časa za televizijsko obrambo moža v živo, saj se je za njegovo kampanjo doslej skoraj vedno izkazala kot koristna. Američanom je simpatična s svojim naglasom in lepoto, z umirjenim in uglajenim nastopom pa pravo nasprotje javne podobe svojega moža.

Pomanjkanje Melanie, ki brani moža na televizijah, Trumpu ni pomagalo v anketah. Analitiki se strinjajo, da bi lahko politično krvavitev v anketah vsaj upočasnila, če bi to storila prej. Pozornost bi veljala tudi njej, ne pa le ženskam, ki obtožujejo Trumpa in Trumpu, ki opleta na vse strani in celo grozi z zaporom svoji politični nasprotnici Clintonovi.

»Zelo sem močna, samozavestna, živim svoje življenje, skrbim zase, za sina, moža in odlično sem,« je povedala Melania Trump, ki se zaveda, da je veliko ljudi proti njenemu možu.