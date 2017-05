VIDEO: Med snemanjem v Parizu so jih prijeli specialci

Ni prvič, da glasbeniki opevajo druge zvezdnike. Pred leti je o hollywoodskem lepotcu Bradu Pittu prepevala Severina, v teh dneh pa je skladbo z naslovom Kim Kardashian predstavila Lana Jurčević.

Lana je visokoproračunski videospot posnela v Parizu. »Nova pesem je zvijača. Kim je postala sinonim uspešne ženske, ki je poleg tega tudi mati in povsem običajna ženska z vsemi svojimi napakami – kot vsaka izmed nas. V pesmi je simbol vsega, kar je vsaka ženska svojemu moškemu – zanj je najlepša in najboljša, četudi mogoče ni popolna.«

V spotu ne manjka akcije in prestižnih jeklenih konjičkov. Lana je dokazala, da je tudi zelo spretna, saj za snemanje nevarnih scen ni uporabila kaskaderke, temveč jih je posnela kar sama. »V Parizu smo se imeli super, snemali smo dva dni in res je bilo naporno. Imeli smo tudi negativne izkušnje – režiserja je med snemanjem paparačevskega kadra ujela specialna policija, saj je uporabljal kamero »weapon«, ki je res videti kot orožje. Nastal je pravi kaos. Varnost je v Parizu močno povečana zaradi nedavnih terorističnih napadov in vse v zvezi z orožjem takoj povzroči paniko,« je dejala Lana, ki je nekaj kadrov posnela z akrobatom na motorju Dejanom Špoljarjem.