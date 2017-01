VIDEO: Mariah Carey: misli, da je šlo za sabotažo

Glasbena diva Mariah Carey je na silvestrski večer na odru Times Sqarea doživela pravo sramoto in zdaj se je odločila, da bo preiskala, kdo ji je vse to zakuhal. Namreč, prepričana je, da za fiasko na odru ni kriva sama, temveč je šlo v ozadju za nekaj več.

»Mariah je zadnje dni besna. Ne more pozabiti na to, kar se je zgodilo in prepričana je, da je šlo za sabotažo. Začela je celo s preiskavo, da bi prišla do dna temu incidentu,« je vir razkril medijem.

Organizatorji prireditve v centru New Yorka so njene navedbe označili za smešne.

Kako se je pevka osmešila in osramotila, pa preverite tukaj.