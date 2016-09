VIDEO: Manekenka znorela: mahnila ga je s komolcem in živalsko vpila

Gigi Hadid je ponorela in s komolcem mahnila moškega, ki jo je od zadaj prijel in dvignil. Besno je odvihrala za njim, posredovati so morali tudi varnostniki, ki so jo zadrževali. Vmešala se je tudi njena sestra Bella.

Do incidenta je prišlo po modni reviji v Milanu, ko se je Gigi s sestro odpravila proti avtu. Manekenka je šla mimo množice oboževalcev in se z njimi fotografirala, ko je za njo prišel spletni šaljivec Vitalii Sediuk, ki jo je objel in dvignil. Gigi je ponorela, mahnila ga je s komolcem in začela kričati. Vitalii jo je spustil in zbežal brez opravičila. »Kdo, za vraga, si ti, drekač?!« je za njim vpila Gigi.

Po objavi posnetka na spletu so jo mnogi napadli in zapisali, da se do oboževalca ne bi smela tako grdo vesti, a ko se je izkazalo, da za potegavščino stoji Vitalli, so ji dali prav, da se je tako branila.

Vitalii se je s šalami lotil že mnogih hollywoodskih zvezdnikov, med njimi sta bila tudi Kim Kardashian in Brad Pitt.

Na napad in posnetke se je odzval tudi Vitalii, ki je zapisal: »Čeprav je po mojem mnenju Gigi Hadid zelo lepa, s prijateljico Kendall Jenner nimata kaj dosti skupnega z visoko modo. S tem početjem želim spodbuditi modno industrijo, da na modne piste in naslovnice revije Vogue postavijo prave talente namesto deklet z instagrama. Temu lahko rečete protestna manifestacija. To je tudi poziv Anni Wintour, ki je spremenila Vogue v tabloid, ko je na naslovnico spoštovane revije postavila Kardashianove.«