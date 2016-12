VIDEO: Madonna razkrila grozljive vsadke v zadnjici

Nekoč je Madonna (58) veljala za eno najlepših žensk na svetu, kljub svoji kontroverznosti je bila vzor številnim mladim dekletom in skorajda ni človeka na tem planetu, ki ne bi poznal vsaj enega njenega hita, s katerimi je osvajala srca poslušalcev v osem- in devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Čeprav se je zapisala v zgodovino glasbe, pa ni videti, da bi se bila sposobna sprijazniti s staranjem in z gubami. Njen obraz razkriva številne lepotne posege, očitno pa si je Madonna zaželela tudi nove zadnjice. In ker so bujne zadnje plati v zadnjih letih pri zvezdnicah precej priljubljene, si je vsadke omislila tudi kraljica popa.

Tako vsaj trdijo ameriški mediji, ki so se na dolgo in široko razpisali o tem, da poseg ni ravno uspel, saj je videti, kot da bi Madonnina zadnjica visela. No, vsaj tako se je zdelo na odru, kjer je »ritkala« z mlajšo kolegico Ariano Grande.

Oglejte si posnetek in presodite sami.